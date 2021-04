Wer hat eine Scheibe der Asylunterkunft in Bächingen eingeworfen?

Eine Scheibe der Asylunterkunft in Bächingen ist eingeworfen worden. Auch ein Rollladen wurde beschädigt.

Ein Unbekannter hat am Samstag gegen 23.15 Uhr mit einem Stein eine Fensterscheibe der Asylunterkunft in Bächingen eingworfen. Durch den Wurf eines weiteren Steines wurde der Rolladen am Nebenfenster beschädigt.

Die Polizei stellt die Steine sicher

Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von ungefähr 600 Euro. Beide Steine wurden zur Spurensicherung sichergestellt.

Fremdenfeindlicher Hintergrund wird ausgeschlossen

Einen fremdenfeindlichen Hintergrund schließt die Polizei auf Anfrage nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse aus. (pol)

