Wer hat einen Mercedes in Syrgenstein angezündet?

Die Feuerwehr und die Polizei sind in der Nacht zum Samstag zu einem brennenden Auto nach Syrgenstein gerufen worden.

In Syrgenstein brennen ein Auto und ein Holzstoß. Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt.

Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte gegen 1 Uhr einen Mercedes vor, der in Flammen stand. Zudem hatte in etwa zehn Meter Entfernung ein dort gelagerter Holzstoß zu brennen begonnen. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung am Auto und dem Holzstoß aus.

Das Auto brennt komplett aus

Der Mercedes brannte nach Angaben der Polizei vollständig aus, zudem nahmen drei Festmeter Holz Schaden. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 14000 Euro an. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gehört, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/56210 zu melden.

