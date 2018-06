Wer hat etwas beobachtet?

vor 38 Min.

Zeugen für zwei Unfallfluchten sind gesucht

Schon am Montag gegen 16.15 Uhr ist es auf der Staatsstraße 2033 am Kreisverkehr in Wertingen zu einem Auffahrunfall gekommen, als der Fahrer eines weißen VW mit WER-Kennzeichen eine vor ihm stehende Motorradfahrerin übersah und auf das Hinterrad der Maschine auffuhr. Beide waren zuvor auf der Staatsstraße von Binswangen in Richtung Donauwörth unterwegs. Die 17-jährige Fahrerin konnte sich trotz des Aufpralls auf dem Motorrad halten, erlitt jedoch eine Stauchung im Rückenbereich. Durch Handzeichen hatte die 17-Jährige den VW-Fahrer darauf aufmerksam machen wollen, dass dieser ihr in Richtung Langenreichen folgen sollte, der Fahrer setzte seine Fahrt aber fort, sodass ein Personalienaustausch unterblieb, heißt es im Polizeibericht. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise und Meldung des Unfallbeteiligten.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Montag gegen 8.35 Uhr, als der Fahrer eines bislang unbekannten Pkw mit Kennzeichen DLG-RE3? an der Kreuzung Große Allee/Georg-Hogen-Ring einen links neben ihm stehenden Opel Corsa mit dem Außenspiegel streifte. Dabei wurde der rechte Außenspiegel des Opels beschädigt. Sachschaden: 50 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Hinweise oder Meldung des Unfallbeteiligten. (pol)

