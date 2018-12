vor 53 Min.

Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei sucht Zeugen für zwei Unfälle in Wertingen und Dilingen

In Dillingen berühren sich die Außenspiegel zweier Autos, in Wertingen wird eine Parkplatzbegrenzung beschädigt.

Die Polizei meldet in ihrem Bericht gleich zwei Unfallfluchten. Der erste Fall ereignete sich am Donnerstag gegen 9.30 Uhr. Auf Staatsstraße 2030 auf Höhe des Nordfelderhofs in Dillingen ist es zu einem Zusammenprall zweier Außenspiegel gekommen.

Die unfallbeteiligte Fahrerin eines Toyota Yaris war in Richtung Fristingen unterwegs, als ihr Fahrzeug von einem entgegenkommenden Pkw im Bereich des linken Außenspiegels getroffen wurde. Während an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 400 Euro entstand, flüchtete der Unfallgegner. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweis.

Der Schaden in Wertingen beläuft sich auf 1000 Euro

Zu einer weiteren Unfallflucht ist es im Zeitraum zwischen 26. Dezember, 8 Uhr, und 27. Dezember, 8.30 Uhr, in Wertingen gekommen, als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Parkbegrenzung am Parkplatz Thürheimer Tor in der Bauerngasse anfuhr und erheblich beschädigte.

Auf einer Länge von fünf Metern wurden drei Bodenhalterungen sowie ein Holzpfosten umgedrückt, es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 1000 Euro. An der Unfallstelle konnten silberfarbene Fahrzeugteile aufgefunden werden. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (pol)

Themen Folgen