vor 41 Min.

Wer hat etwas beobachtet?

Polizei meldet mehrere Fluchten

Auf einem Parkplatz vor einem Discounter in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen ist am Dienstag zwischen 16.45 und 17 Uhr ein roter Audi A 1 im Bereich der linken Fahrzeugseite angefahren und beschädigt worden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Bereits am Montag zwischen 7 und 16 Uhr wurde auf einem Mitarbeiterparkplatz des Krankenhauses in der Bischof-Freundorfer-Straße ein grauer VW Golf im Bereich des hinteren rechten Kotflügels angefahren. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro. In beiden Fällen haben die Unfallverursacher sich nicht gemeldet. Das gilt auch für folgenden Fall: Am Montag gegen 5 Uhr wurde in der Feuchtwanger Straße in Schretzheim ein grauer Daimler-Benz an der Fahrertür angefahren und eingedrückt. Sachschaden: 1500 Euro. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Montag in der Kapuzinerstraße. Dort wurde der linke Außenspiegel eines schwarzen 1er-BMW abgefahren. Schaden: 500 Euro. (pol)

werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden.

Themen folgen