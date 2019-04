vor 1 Min.

Wer hat illegal Asbest entsorgt?

Wieder wurde Müll illegal abgeladen. Die Polizei sucht Zeugen.

Erneut wurden am Dienstag im Bereich der Kreisstraße DLG 27 auf Höhe Staufen insgesamt elf asbesthaltige Dachplatten festgestellt, die in einem Gebüsch neben der Kreisstraße aufgestapelt waren. Da die Dachplatten aufgrund ihres Materials als Sondermüll eingestuft werden, unterliegt der Abbau sowie die Lagerung und Entsorgung gesetzlichen Vorschriften.

Staufen: Verstoß gegen Chemikaliengesetz

Das illegale Lagern stellt nach Mitteilung der Polizei einen Verstoß gegen das Chemikaliengesetz dar. Außerdem wird der nicht fachgerechte Abbau und Transport als unerlaubter Umgang mit Abfällen gewertet. Die Polizei Dillingen bittet um Hinweise unter Telefon 09071/56-0. (pol)

