vor 21 Min.

Wer hat in Lauingen zwei Autos verkratzt?

Ein Opel und ein Porsche sind in Lauingen beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Einen Schaden von etwa 1000 Euro verursachte ein bisher unbekannter Täter mutwillig an einem schwarzen Porsche Cayenne. Der Wagen stand zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, in der Gerhardt-Hauptmann-Straße in Lauingen. Durch einen spitzen Gegenstand entstand an der Fahrertür des Wagens ein längerer Kratzer.

Im ungefähr selben Tatzeitraum hat ein Unbekannter die linke Fahrerseite eines braunen Opel Insignia absichtlich verkratzt. Der Wagen stand in der Sudetenstraße in Lauingen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auch hier auf zirka 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (pol)

