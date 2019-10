vor 24 Min.

Wer hebt in Lauingen Kanaldeckel aus der Verankerung?

In Lauingen wurden mehrere Kanaldeckel aus der Verankerung gehoben.

Ein Zeuge entdeckt in der Kastellstraße, dass mehrere Kanaldeckel herausgehoben wurden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein Zeuge hat am Dienstag gegen 21.30 Uhr entdeckt, dass in der Lauinger Kastellstraße mehrere Kanaldeckel aus der Verankerung gehoben wurden. Durch die Entfernung der Abdeckungen hätten laut Polizei erhebliche Beschädigungen an vorbeikommenden Fahrzeugen oder sogar schwere Stürze von Fußgängern und Fahrradfahrern geschehen können.

Es kam zu keinem Schaden

Durch eine Streifenbesatzung wurden die Kanaldeckel schließlich wieder eingesetzt, sodass es zu keinem Schaden kam. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

