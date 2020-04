Wer hilft in Corona-Zeiten bei der Ernte?

Plus Die Corona-Einschränkungen für die Einreise von Erntehelfern wurden gelockert. Die Landwirte im Landkreis Dillingen suchen trotzdem händeringend nach Arbeitern.

Im April ist in der Landwirtschaft einiges zu tun: Der Spargel muss geerntet werden, für den Hopfen müssen Drähte gesteckt werden, ab Mai kommen noch die Ernte von Erdbeeren und einigen Gemüsesorten dazu sowie noch einiges mehr. Inzwischen dürfen trotz der Corona-Krise mit Einschränkungen wieder Erntehelfer einreisen. Doch die reichen nicht aus.

„Es fehlen schätzungsweise weiter zwischen 30 000 und 90 000 Helfer“, sagt Erwin Ballis, Geschäftsführer des Bundesverbands der Maschinenringe. Die Problemstellen seien noch nicht abzuschätzen. Über das ganze Jahr verteilt werden etwa 30 000 Helfer benötigt. Bereits vor den Lockerungen initiierte der Maschinenring die Seite „Das Land hilft“. Dort können sowohl Landwirte Suchanfragen einstellen, als auch Freiwillige ihre Hilfe anbieten. Bis Ende vergangener Woche wurden etwa 50000 Inserate eingestellt. Dabei gilt es laut dem Höchstädter zu differenzieren: „Hinter einem Inserat steht oft mehr als ein Mensch.“ Erst seit Kurzem kann die genaue Anzahl an Helfern pro Meldung eingetragen werden. Auch über andere Portale können sich Freiwillige anmelden. Inzwischen arbeitet „Das Land hilft“ mit „Clever Ackern“ zusammen, wo ebenfalls mehr als 15000 Inserate und 25000 Helfer verzeichnet sind. „Wir haben kontinuierlich zwischen 800 und 1500 Interessierte pro Sekunde auf der Seite“, sagt Ballis. Fast 50 Einträge kommen allein während unseres Gesprächs hinzu. Über die große Hilfsbereitschaft freut sich Ballis: „Wir haben anfangs sogar gewettet, wie viele Einträge wir erhalten.“ Gerechnet wurde mit etwa 1000 am ersten Tag. „Es waren am Ende 9000 Inserate.“

Corona zur Erntezeit: Selbst die BBC nahm Kontakt auf

Besonders nach Medienberichten sei der Ansturm groß: „Wenn wir vorher von einem Beitrag wissen, halten wir Serverkapazitäten frei.“ Dabei interessieren sich nicht nur deutsche Medien für „Das Land hilft“, wie das Heute Journal oder die Sender Arte und Pro7. Bereits in Texas und Polen war die Internetseite Thema, sogar BBC nahm kürzlich Kontakt auf. Bereits vor den Lockerungen bezüglich der Einreise der Erntehelfer war die Intension des Maschinenrings eine Übergangslösung zu finden: „Wir fahren auf Sicht, um die Landwirte zu unterstützen“, erklärt der Geschäftsführer. Ein Vorteil für den Ring ist die bereits gegebene Infrastruktur mit 240000 Geschäftsstellen in ganz Deutschland: „Die Vermittlung von Betriebshilfen ist unser Tagesgeschäft.“ Deshalb sei die Situation zwar außergewöhnlich, aber nicht komplett fremd.

Erntehelfer sollen wegen des Coronavirus' jung und gesund sein

Wer ebenfalls helfen möchte, sollte gesund und nicht zu alt sein. „Wir wollen die Helfer auch schützen und keine Risikogruppen gefährden“, begründet Ballis. Außerdem sei es besser, je mehr man weiß. So helfen auch einige Agrarstudenten oder Gärtnermeister mit. Denn ein Problem sei die oft fehlende, jahrelange Erfahrung. „Die Menschen wollen von sich aus raus“, berichtet Ballis. Einige haben natürlich Muskelkater. Obwohl viele nach der Krise wieder aussteigen werden, hat man von vielen gehört, die sich eine dauerhafte Aushilfe vorstellen können. Vor allem Studenten seien während der Semesterferien bereit, auch in der Zukunft weiterzumachen. „Ich habe selbst damals mit Hopfen zupfen mein Studium finanziert“, erzählt der Höchstädter.

Wie die Verteilung der 40000 Erntehelfer genau aussieht, ist noch ungewiss. „Das muss noch abgeklärt werden“, sagt Werner Müller vom Maschinen- und Betriebsring Dillingen. Einige Biobetriebe brauchen Helfer, etwa für das Rübenhacken. Müller steht in Kontakt mit den Betrieben. „Die Landwirte müssen erst mal eine Fluggesellschaft finden, die noch fliegt und dann ein Ticket bezahlen, obwohl unklar ist, ob die Helfer wirklich kommen“, beschreibt er die schwere Situation.

Im Internet unter www.daslandhilft.de