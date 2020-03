07:18 Uhr

Wer ist in den Zaun gekracht und dann geflüchtet?

Die Polizei Dillingen sucht Zeugen, die am Samstag etwas beobachtet haben. Es wurden Fahrzeugteile gefunden.

In der Oberglauheimer Straße in Höchstädt ist zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, der Zaun zu einem Firmengelände angefahren worden. Vermutlich kam der Unfallverursacher auf Grund zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und touchierte den Zaun, so die Polizei.

Vermutlich ein Skodafahrer war der Unfallverursacher

Am Unfallort konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die vermutlich zu einem Skoda gehören. Am Zaun entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Die Polizei bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

