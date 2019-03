vor 35 Min.

Wer kennt diesen kleinen Hund?

Dieser kleine Kerl wurde in Gundelfingen gefunden. Jetzt sitzt er im Tierheim und jammert bitterlich, wenn er alleine ist.

Das Höchstädter Tierheim hat einen Neuzugang. Dieser kleine Yorkshire Terrier ist am Samstag gegen Mittag in der Lauinger Straße in Gundelfingen aufgefunden worden. Die Finder haben das kleine Tier ein wenig geschoren, damit sie den Hund unter dem ganzen verfilzten Fell sehen konnten. Es ist ein nicht kastrierter Rüde.

Bild: Sabine Pollok

Die Tierheim-Mitarbeiter hoffen, der Besitzer meldet sich

Kein Chip, kein Tattoo. Sehr lieb und verschmust und sehr menschenbezogen. Er jammert, wenn er allein ist. Die Tierheim-Mitarbeiter hoffen, dass sich die Besitzer melden. Kontakt zum Tierheim: Telefon: 09074/3146. Ort: Höchstädt, Wertinger Straße 28c.

