02.11.2019

Wer liest, gewinnt: In Dillingen gibt es Preise

Die Große Kreisstadt ehrt ihre Gewinner

Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler waren beim Sommerferienleseclub der Stadtbücherei Dillingen dabei. Elf Jahre gibt es den bayernweiten Sommerferienleseclub „Lesen was geht“ nun schon, und die Stadtbücherei Dillingen war laut Pressemitteilung immer dabei. Erstmalig durften in diesem Jahr Schüler ab der zweiten Klasse an der Aktion teilnehmen. Büchereileiterin Brigitte Schöllhorn, Oberbürgermeister Frank Kunz, stellvertretender Bürgermeister Walter Fuchsluger, sowie Stadträtin Erika Schweizer freuten sich, dass die Aktion so gut angenommen wurde. 108 Grundschüler und 66 Schüler der fünften bis achten Klasse, waren mit Eifer dabei. Wie in jedem Jahr wurden alle mit einer Urkunde geehrt, die mindestens drei Bücher gelesen und bewertet haben.

Nach dem Improvisationstheater „Living Puppets“ mit Christine Günter-Lamarche und Immanuel Salzmann wurde es richtig aufregend: Insgesamt zehn Preise wurden verlost.

Über Buch- und Sachpreise freuten sich Alex Schumann, Sophie Diekmann, Magdalena Ritter, Melisa Stanciu, Sebastian Heyer, Jakob Kreuzer, Ceylin Su Durmaz. Die drei Hauptpreise gingen an Jonathan Westebbe, Emilie Artes und Nick Bachlehner.

Die Abschlussveranstaltung des SFLC wurde musikalisch umrahmt von Schülern der Musikschule Dillingen – dem Saxofon-Quartett unter der Leitung von Marie Sophie Schweizer. Nach dem Ratespiel mit Pantomime-Einlage konnten sich die fleißigen Leser über ihre Gewinne freuen. (pm)

