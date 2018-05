vor 33 Min.

Wer malt uns ein schönes Bild?

Gesucht sind Motive aus dem Landkreis Dillingen

Wenn du im Urlaub bist, was fehlt dir da am meisten? Wenn ein Austauschschüler zu Besuch kommt – was zeigst du ihm als Erstes? Was ist es, was für dich deine Heimat ausmacht? Ist es das Dattenhauser Ried, ist es ein Platz an der Brenz, ist es ein besonderer Winkel im Kessel- oder Bachtal? Wo gehst du mit dem Hund spazieren, wo radelst du in den Ferien oder wo gehst du baden?

Verrate uns, was deine Heimat ausmacht und male oder zeichne uns ein Bild davon. Wir suchen lauter schöne Gemälde aus dem Landkreis Dillingen - und am besten sieht man das auch. Das können private Plätze sein, aber auch die Kirche in eurem Ort, der Storch obendrauf in seinem Horst, eure Schule oder der Kindergarten oder ein anderes Wahrzeichen. Und natürlich könnt ihr euch und eure Freunde oder Familie auch mit in das Bild hineinmalen.

Dieser Wettbewerb richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen zwischen vier und 15 Jahren. Ihr könnt uns die Bilder schicken, vorbeibringen oder abfotografieren und per E-Mail schicken. Am allerwichtigsten ist, dass wir wissen, wer das Bild gemalt hat. Dazu gehören Vorname, Nachname, Alter, Wohnort und Adresse.

Einsendeschluss unserer Malaktion „Heimat“ ist am Montag, 28. Mai, um 18 Uhr. Schickt uns eure Fotos bis dahin: Per Post (oder persönlich) an Donau-Zeitung, Redaktion, Große Allee 47, 89407 Dillingen. Oder per Mail an redaktion@donau-zeitung.de (Auflösung 250 dpi/ein MB).

Wir freuen uns auf viele bunte Bilder! (dz/wz)