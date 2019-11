vor 47 Min.

Wer singt mit?

Offenes Singen im Haus der Senioren

Der Kneipp-Verein Gundelfingen veranstaltet am Donnerstag, 7. November, ein offenes Singen in der Cafeteria im Haus der Senioren in Gundelfingen. Sangesfreudige jeden Alters sind eingeladen mitzumachen. Beginn ist um 19 Uhr. Das Angebot richtet sich an alle, die gerne in der Gruppe singen möchten. Notenkenntnis ist keine Voraussetzung. Wichtig ist, dass gesungen und das Singen erlebt wird. Ein buntes Programm begleitet den Abend, sodass laut Pressemitteilung für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Singen fördert demnach die Konzentration. Schmerz, Stress und depressive Verstimmungen werden reduziert. Das Gehirn produziert durch das Singen Botenstoffe, die körperliche und seelische Vorgänge positiv beeinflussen können. (pm)

Themen folgen