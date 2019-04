05:23 Uhr

Wer stellt dieses Jahr den schönsten Maibaum im Landkreis Dillingen?

Unsere Redaktion sucht wieder die originellste Liebesmaie im Landkreis Dillingen. Für die Gewinner gibt es tolle Preise. Also los geht's, mitmachen und gewinnen!

Von Jakob Stadler

Wer jetzt noch nicht Ausschau nach einer schönen Birke gehalten hat, sollte sich beeilen: Der 1. Mai ist schon in einer Woche, und dann gilt es. In der Nacht davor muss er fertig geschmückt und verziert werden, der Maibaum für die Liebste – eine feste Tradition in unserem Landkreis. Es wird wieder fleißig geschnitzt und gewerkelt in den heimischen Garagen und Hallen. Alles nur, um seiner Angebeteten am Morgen des 1. Mai eine Freude zu bereiten. Oder um spätestens dann ihr Herz mit dieser Liebeserklärung zu gewinnen.

Ebenfalls Tradition ist der Maibaum-Wettbewerb unserer Redaktion: Auch 2019 wollen wir wissen, wo im Landkreis Dillingen die schönste Liebesmaie steht. Dabei kommt es uns gar nicht unbedingt auf die Konstellation an. Ob der Papa der Tochter, der Nachbar der Nachbarin oder eben klassisch der Verliebte seiner Liebsten: Machen Sie mit bei unserem Wettbewerb und gewinnen tolle Preise.

Schicken Sie uns Ihr Foto mit dem Maibaum!

Und so geht es: Schicken Sie uns ein Foto von Ihrem Baum – gerne darf das Paar auch auf dem Bild zu sehen sein.

Das gilt es zu beachten: Bitte unbedingt Vor- und Zuname, vollständige Adresse und Telefonnummer angeben. Uns interessiert natürlich auch, wie lange Sie schon ein Paar sind, ob es der erste Maibaum ist, wer beim Aufstellen hilft und wo der Baum steht. Außerdem ist wichtig, dass das Bild groß genug ist: Bitte beachten Sie, dass wir nur Bilder für den Wettbewerb berücksichtigen können, die mindestens ein Megabyte groß sind.

Einsendeschluss ist am 3. Mai

Die Bilder und Ihre Geschichte können Sie uns bis Freitag, 3. Mai, 12 Uhr, per E-Mail schicken an: redaktion@donau-zeitung.de, Stichwort: Maibaum. Die Bilder veröffentlichen wir dann anschließend auf unserer Internetseite. Dort kann dann jeder für den seiner Meinung nach schönsten Maibaum abstimmen.

Und mitmachen lohnt sich: Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es wieder tolle Preise zu gewinnen. Der Hauptgewinn ist ein Candle-Light-Dinner für zwei Personen im Finninger Landgasthof Schlössle. Deshalb: Maibaum aussuchen, aufstellen, Foto machen und beim Wettbewerb unserer Zeitung mitmachen!

Themen Folgen