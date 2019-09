vor 19 Min.

Wer unterstützt das Dillinger Krankenhaus?

Seit 20 Jahren gibt es den Förderverein für St. Elisabeth

Am 14. Juni 1999 kamen 31 Gründungsmitglieder zusammen, um einen Förderverein für das Dillinger Krankenhaus St. Elisabeth ins Leben zu rufen. Die Gründung zum damaligen Zeitpunkt geschah unter der Tatsache der Gesundheitsreform 2000, die die Finanzie-rung der Investitionen für die Krankenhäuser einschränkte. Die staatlichen Mittel für Investitionen deckten nicht mehr den tatsächlichen Bedarf in den Krankenhäusern ab.

Seit dieser Zeit hat es viele weitere kleine und große Reformen im Gesundheitswesen für die Krankenhäuser gegeben, die alle nur kurzfristig eine Entlastung für die Krankenhäuser brachte. Die Situation im Jahre 2019 hat sich laut Pressemitteilung eher verschlechtert als verbessert. Gerade für Krankenhäuser der Grundversorgung wird es demnach immer schwieriger, die notwendigen Investitionen zu tätigen und auch die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse zum Erhalt der ortsnahen Versorgung zu erreichen.

Ohne finanzielle Unterstützung des Landkreises und der Stadt Dillingen wäre die stationäre Krankenversorgung in Dillingen nicht mehr möglich. Im Rahmen der Möglichkeiten des Fördervereins ist in den 20 Jahren seit der Gründung versucht worden, das Krankenhaus entsprechend der in der Satzung genannten Zwecke zu unterstützen:

a) Die Förderung und der Erhalt des Krankenhauses St. Elisabeth

b) Der Ausbau des medizinischen Angebotes

c) Die Verwendung von Spenden, Beiträgen oder Gegenständen aller Art für den zu fördernden Zweck

d) Die Durchführung von Vorhaben und Veranstaltungen wie Vorträge, medizinische Forschungsbeiträge zur Förderung des Vereinszweckes

18 Jahre lang hat Wilhelm Röll als Vorsitzender die Aktivitäten des Vereins geprägt und sich mit großem Einsatz eingebracht. Seit zwei Jahren ist Alfons Hawner Vorsitzender, der mit den Mitgliedern gemeinsam weiterhin die Entwicklung des Krankenhauses durch den Verein unterstützen möchte. In den 20 Jahren hat der Förderverein viele kleinere und auch größere Investitionen im Krankenhaus getätigt. Insgesamt betrug die Unterstützung 110000 Euro. Hervorzuheben sind vier große Investitionen: Videogastroskop mit 11000 Euro, Entbindungsbett mit 27000 Euro, Gerät für Herzrhythmusmassage mit 15000 Euro und Neumöblierungen im Besucher- bzw. den Stationsbereichen mit 32000 Euro. Aktuell plant der Verein die Neugestaltung der Gartenaußenbereiche mit drei konkreten Projekten (Rosengarten, Kräuter-Apothekengarten, Steingarten im Brunnenbereich) mit etwa 25000 Euro zu unterstützen.

Ein Verein lebt einerseits von der Mitgliederzahl, die durch ihre Beiträge den finanziellen Spielraum für die Förderung geben, aber auch vom Engagement der Mitglieder, Ämter im Vorstand zu übernehmen. Im Vorstand bzw. als Kassenprüfer sind heute noch vier Mitglieder tätig, die bereits 1999 dem ersten Vorstand angehört haben: Friedrich von Schwaller, Hans-Jürgen Weigl, Alfons Hawner und Josef Schuh. Von 31 Gründungsmitgliedern stieg die Mitgliederzahl zwischenzeitlich auf 210 Mitglieder.

In den vergangenen Jahren sinkt die Anzahl der Mitglieder, gegenwärtig hat der Förderverein 181 Mitglieder. Es ist absolut notwendig, Neumitglieder zu gewinnen, sonst ist in den schwierigen Zeiten, die sich für die Krankenhäuser der Grundversorgung abzeichnen, die entlastende Unterstützung durch den Förderverein nur eingeschränkt möglich. Mitglieder können Einzelmitglieder, aber auch juristische Personen werden.

Der jährliche Beitrag ist ab 15 Euro frei wählbar. Der Förderverein kann aber auch mit Einzelspenden unterstützt werden. Konto: VR-Bank Donau-Mindel eG, IBAN: DE71 7206 9043 0000 5512 60.

Weitere Informationen zur Mitgliedschaft, zu den verschiedenen Spendenmöglichkeiten und aktuellen Projekten des Fördervereins gibt es beim Vorsitzenden Alfons Hawner, Telefon: 09076/2140. (pm)

Themen Folgen