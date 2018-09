vor 51 Min.

Wer vermisst den Tiger „Mausele“?

Der Kater aus dem Dillinger Eichwaldbad

Dillingen Das Dillinger Eichwaldbad hat einen Dauergast: Eine getigerte Katze. Jeden Tag kommt sie ins Dillinger Freibad und dreht ihre Runden. Offensichtlich jagt die Katze dort Spitzmäuse und lässt sich von den Bademeistern verwöhnen. Aber jetzt das Problem: Was macht der Tiger, wenn am nächsten Wochenende das Eichwaldbad dichtmacht? Wer gibt ihm Futter? Irgendwo in der Nähe wohnt wohl sein Herrchen oder Frauchen und wartet auf den Tiger. Der Besitzer sollte zeitnah seine Katze holen. Sonst verhungert sie noch im Freibad, weil sie meistens nur mit den Mäusen spielt.

Einer der Bademeister hat sich schon angeboten, Pate zu sein, seine Ehefrau hat bereits zugestimmt, auf eine mehr komme es nicht an, schließlich haben die beiden schon zwei Katzen. Einen Namen hat die Katze, die so gern mit ihrem Fang spielt, auch schon: Mausele. Also, wem gehört Tiger Mausele? (vN)

