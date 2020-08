00:32 Uhr

Wer war Albert Michael Königer?

Die Reihe der Ehrenbürger in Lauingen ist um ein Bild reicher

Nur wenige Lauinger werden wissen, wo sich die Königerstraße befindet. Noch weniger Lauinger werden wissen, wer Albert Michael Königer war: ein angesehener Fachmann für Kirchenrecht und Kirchengeschichte. Wie so viele katholische Geistliche der Generation nach dem Kulturkampf strebte er zurück an die Universität. Nach der Promotion in Theologie und der Habilitation in Kirchenrecht und Kirchengeschichte bekam er einen Lehrstuhl in Bonn, den er von 1919 bis 1939 innehatte. Ganz heimisch wurde Königer im Rheinland nie. Vor 70 Jahren gestorben und begraben worden ist er in Augsburg, weiß Lauingens Stadtarchivar Hermann Müller. Den Rang und die wissenschaftliche Reputation Königers belegen etwa 300 Artikel im Lexikon für Theologie und Kirche (LThK) und seine Arbeiten zum Kirchenrecht.

Für die Lauinger Stadtgeschichte hat er 1906 im Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen eine umfangreiche Untersuchung über einen Femegerichtsprozess vorgelegt, der für die Geschichte der Stadt und die Familiengeschichte ihrer Bürger von höchstem Interesse ist.

Das Porträt des hoch angesehenen Ehrenbürgers wurde von einem großherzigen Spender der Stadt geschenkt. Es setzt die Bildergalerie Lauinger Ehrenbürger fort. (pm)

