Wer war beim legendären Festival dabei?

Woodstock ist nun bald 50 Jahre her

Die Festivalsaison geht bald los. In weniger als zwei Wochen finden mit Rock am Ring und Rock im Park zwei der größten Festivals in Deutschland satt. Bis zum Donauside in Dillingen dauert es noch ein bisschen länger, das ist dieses Jahr am 20. Juli. Zudem lohnt ein Blick zurück: Das wohl legendärste Musikfestival der Welt ist jetzt fast 50 Jahre her.

Im Sommer 1969 kamen rund 400000 Menschen zum Woodstock-Festival in den USA. Der mexikanische Gitarrist Santana schaffte seinen Durchbruch, Joe Cockers Version von „With a Little Help from My Friends“ begeisterte das Publikum und Jimi Hendrix spielte ein Konzert, von dem eine unvergesslich verzerrte Version der amerikanischen Nationalhymne in Erinnerung geblieben ist. Nicht zu vergessen sind unter anderem die Auftritte von The Who, Janis Joplin oder Creedence Clearwater Revival.

War auch jemand aus dem Landkreis Dillingen beim Woodstock–Festival? Und gibt es davon vielleicht sofort Fotos? Zum Start der Festival-Saison wollen wir gerne auf die legendären drei Tage im August 1969 zurückblicken und freuen uns deshalb über viele Tipps und Einsendungen.

Schicken Sie uns doch eine E-Mail mit Ihren Erinnerungen und gerne auch mit Fotos an redaktion@donau-zeitung.de.(dz)

