vor 57 Min.

Wer will Jugendliche unterstützen?

Das Landratsamt sucht ehrenamtliche Paten

Das Patenprojekt „Jugend und Zukunft“ der kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Dillingen setzt sich für Heranwachsende im Übergang zwischen Schule und Beruf ein. Im Interesse der Nachhaltigkeit des Projekts sucht das Landratsamt weiter Paten.

Die Hauptaufgaben der Patenschaft bestehen darin, den Beschulten bei der Suche nach Praktikums- und Ausbildungsplätzen oder geeigneten berufsfördernden Maßnahmen zu helfen, sie beim Bewerbungsverfahren zu unterstützen und bei Gesprächen in Schule, Behörden und Ausbildungsbetrieben zu begleiten. Die Paten treffen sich laut Pressemitteilung in regelmäßigen Abständen im Schullandheim Bliensbach zum gegenseitigen Austausch und zu informellen Vorträgen mit externen Referenten. Gesucht werden Personen, die ihr Wissen und ihre Erfahrung in Leben und Beruf weitergeben möchten und somit die Jugendlichen praktisch und moralisch unterstützen können. Die Paten engagieren sich ehrenamtlich, professionell und persönlich für die jungen Menschen. Mehr Informationen sind beim Landratsamt bei der kommunalen Jugendpflege bei Christina Mayer, Telefon 09071/51-4022, E-Mail: christina.mayer@landratsamt.dillingen.de, erhältlich. (pm)

