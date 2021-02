vor 6 Min.

Wer will den C&A in der Dillinger Innenstadt kaufen?

Wechselt der markante Gebäudekomplex in der Dillinger Kapuzinerstraße, in dem der C&A eingemietet ist, den Eigentümer? Das Geschäftshaus in der Einkaufsstraße wird im Internet angeboten.

Plus Das markante Gebäude in der Kapuzinerstraße wird online von einer Immobilienfirma für einen Millionenbetrag angeboten. Das sagt der Eigentümer.

Von Berthold Veh

Ein Angebot auf dem Immobilienportal einer Augsburger Maklerfirma sorgt in Dillingen für Gesprächsstoff. Dort ist ein Gebäude der Kapuzinerstraße zu finden, in dem das Bekleidungsunternehmen C&A angesiedelt ist. 2004 wurde der Komplex errichtet, der mit seinem Aussehen die Dillinger Einkaufsstraße prägt. Nebenan entstehen gegenwärtig die beiden neuen Wohn- und Geschäftshäuser, in die auch die Fussl Modestraße und der Müller-Markt einziehen werden.

Das C&A-Gebäude hat, wie in dem Angebot zu lesen ist, zwei Stockwerke mit 450 und 430 Quadratmetern Fläche zuzüglich Nebenflächen. Der Mietvertrag mit dem Bekleidungsunternehmen läuft noch bis 2026. Die Immobilie „in bester Innenstadtlage“ wird für 1,9 Millionen Euro angeboten. Im Übrigen attestieren die Immobilienmaklerinnen Dillingen eine gute Entwicklung, der Standort habe in den vergangenen Jahren unter anderem durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur an Attraktivität gewonnen.

Vier konkrete Angebote liegen vor

Eigentümer des Gebäudes ist Franz Seitz. Der 69-Jährige hatte das einstige Geschäftshaus der 1910 gegründeten Firma Textilien Franz Seitz durch einen Neubau ersetzen lassen. Er habe gesundheitliche Probleme und wolle nun, „wenn der Preis stimmt“, Ballast abwerfen, sagt Seitz auf Anfrage unserer Zeitung. Er habe bereits ein halbes Dutzend Interessenten, darunter vier konkrete Angebote, informiert der Dillinger, der selbst am Kapuzinerplatz aufgewachsen ist und das Modegeschäft Seitz geführt hat. Und er habe den Gebäudekomplex wohl „eher zu billig“ anbieten lassen. „Ich verkaufe nicht zu jedem Preis“, betont der 69-Jährige. Seitz sagt, dass sich an den Mietverhältnissen auch bei einem Eigentümerwechsel nichts ändern werde. Der Mietvertrag des ansässigen Unternehmens laufe bis 2026.

Ob C&A selbst als Käufer in Betracht komme? Es sei seiner Einschätzung nach nicht die Geschäftspolitik des Bekleidungsunternehmens, eigene Immobilien an den Standorten zu erwerben. Auf Anfrage gibt es bei dem Modekonzern mit Sitz in Vilvoorde (Belgien) und Düsseldorf, der mehr als 2000 Filialen betreibt, nur eine knappe Antwort. „Bei C&A in Dillingen sind keine Veränderungen geplant“, teilt Martina Schenk von der Unternehmenskommunikation mit. Die Stadt Dillingen ist inzwischen ebenfalls auf das Online-Angebot des markanten Gebäudes im Dillinger Zentrum aufmerksam geworden. Grundsätzlich sei Dillingen am Ankauf von Grundstücken in der Kernstadt und in den Stadtteilen interessiert, informiert der städtische Sprecher Jan Koenen.

Ein Tausch mit der Stadt?

„Im Sinne einer Nachverdichtung von brachliegenden Flächen liegt dabei ein Augenmerk auf Grundstücken innerhalb der Bebauung – ebenso kauft oder tauscht die Stadt aber beispielsweise auch landwirtschaftliche Flächen zur Verwirklichung neuer Gewerbe- und Wohnbaugebiete“, lässt Koenen wissen. Und er nennt den wohl wichtigsten Grundsatz bei allen kommunalen Grundstücksangelegenheiten: „Sie unterliegen der Verschwiegenheitspflicht und müssen auch vom Stadtrat ausschließlich nicht-öffentlich behandelt werden.“ Dies diene dem Schutz der Interessen der Verhandlungspartner.

Keine Auskünfte über Käufe

Denn beim Erwerb beziehungsweise dem Verkauf von Grundstücken werden laut Koenen auch vertrauliche Daten wie persönliche oder wirtschaftliche Verhältnisse von Privatpersonen oder Unternehmen, Geschäftsinteressen, Kreditwürdigkeit und Vermögens- beziehungsweise Geschäftslage behandelt. Aus diesem Grund könne die Stadt keine Auskünfte über mögliche Käufe von Grundstücken oder Gebäuden geben.

Lesen Sie auch:

Themen folgen