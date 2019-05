vor 48 Min.

Wer wird Wizard-Sieger?

Vorentscheid im Dillinger Jugendcafé

Schon seit Jahren wird im Jugendcafé Dillingen Wizard gezockt, ein Kartenspiel, bei dem es um Vorausschau, Einschätzungsvermögen und auch ein wenig Kartenglück geht. Zauberer und Narren machen es dabei spannend, die Stiche vorauszusagen, die man auch tatsächlich erreichen möchte. Für die alljährliche Deutsche Meisterschaft, durchgeführt vom Spieleverlag Amigo, veranstaltet das Jugendcafé Dillingen auch in diesem Jahr wieder einen Vorentscheid. Gespielt werden drei Runden, in denen die Teilnehmer Punkte für die Wertung erspielen. Für jede Runde werden die Spieler an die einzelnen Spieltische ausgelost. Die ersten drei Gewinner qualifizieren sich für die Endrunde der Deutschen Meisterschaft im September.

Stadtjugendpfleger Matthias Grätsch und sein Team laden alle Wizard-Interessierten zum Vorentscheid ein. Dieser findet statt am Dienstag, 14. Mai. Beginn ist um 19.30 Uhr. Veranstaltungsort ist das Jugendcafé Dillingen, Georg-Schmid-Ring 20 in Dillingen – direkt am Donaustadion. (pm)

