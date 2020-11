vor 50 Min.

Wer wollte bei der Lebenshilfe einbrechen?

Täter scheitert an Terrassentür. Polizei sucht Zeugen

Am Freitagvormittag hat ein Mitarbeiter der Lebenshilfe Dillingen mitgeteilt, dass in der vorangegangenen Nacht versucht wurde, in die am Georg-Schmid-Ring gelegene Werkstatt der Lebenshilfe einzubrechen. Vor Ort konnten die Beamten Hebelspuren an der Terrassentür feststellen. Dem Täter gelang es jedoch nicht ins Gebäudeinnere einzudringen. Wie sich herausstellte, wurde der Mann offensichtlich gegen 2.50 Uhr von einer Anwohnerin gestört und flüchtete. An der Terrassentür entstand ein Schaden von rund 150 Euro.

Zeugen, welche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Georg-Schmid-Ring, Bleichstraße, Donaustadion gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Dillingen zu melden. Die Telefonnummer: 09071/560. (pol)

