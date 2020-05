vor 17 Min.

Wer zersticht die Reifen?

Polizei meldet zwei Vorfälle im Landkreis

Im Zeitraum vom 7. Mai, 15.30 Uhr, bis 8. Mai, 7.10 Uhr, war ein BMW auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in Schabringen geparkt gewesen. Durch die Fahrzeugführerin wurden vor Fahrtbeginn zwei zerstochene Pkw-Reifen festgestellt. Der Pkw musste zur Werkstatt abgeschleppt werden. Die Reifen hatten einen Wert von circa 500 Euro.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich im Zeitraum von Samstag, 23 Uhr, bis Sonntag, 2.10 Uhr. Ein in Donaualtheim, Am Bug 6, geparkter Pkw der Marke BMW, Typ 320, wurde offenbar durch einen bislang Unbekannten angegangen. Der ahnungslose 29-jährige Geschädigte musste bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug feststellen, dass die beiden rechten Reifen zerstochen worden waren. An beiden waren kleine Löcher feststellbar, durch welche die Luft aus den Reifen entweichen konnte. (pol)

die zu den Vorfällen etwas beitragen können, werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden.

