16:11 Uhr

Wer zündet in Dillingen Autos und einen Zaun an?

An Karfreitag hatte in Dillingen ein Zaun gebrannt. Inzwischen haben zudem fünf Autos Feuer gefangen. Die Polizei vermutet in allen Fällen vorsätzliche Brandstiftung.

Innerhalb weniger Tagen brennen mehrere Fahrzeuge. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Die Kripo Dillingen ermittelt: Zwischen 19. April und 4. Mai sind in Dillingen fünf Fahrzeuge angezündet worden. Allein am vergangenen Samstag wurden zwei Fahrzeuge in Brand gesteckt: Ein Ford Fiesta in der Benediktinergasse brannte kurz nach Mitternacht und ein VW Golf in der Bleichstraße gegegn 22.15 Uhr. „Wir gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus“, sagte Alexander Zink von der Kripo Augsburg am Montag. Der Schaden an den beiden Autos beläuft sich auf rund 11000 Euro.

Auch bei einem anderen Feuer vermutet die Polizei Brandstiftung

Auch bei der Hecke, dem Zaun und dem Bienenstand, die kürzlich in Dillingen an einem Grundstück brannten, wird Brandstiftung vermutet. Zunächst war man in diesem Fall von einer weggeworfenen Zigarette ausgegangen. Danach hatte wie berichtet, an Karfreitag in der Bleichstraße die Hecke gebrannt. 14 Bienenkästen, Bäume und ein Zaun auf einer Länge von 20 Metern hatten daraufhin Feuer gefangen. Der Schaden wurde auf rund 10000 Euro geschätzt.

Die Kripo Dillingen hat in den Fällen der Hecke und der Fahrzeuge die Ermittlungen aufgenommen – und sucht Zeugen: Wer hat vor der Tatzeit oder unmittelbar währenddessen an den Tatorten und der Umgebung verdächtige Wahrnehmung bzgl. Personen oder Fahrzeugen gemacht? Hinweise nimmt die Kripo Dillingen unter Telefon 09071/56-0 entgegen. (corh)

Lesen Sie dazu auch:

Bachhagel: Vier Verletzte, 15.500 Euro Unfallschaden

Dillingen: Betrunken und ohne Führerschein am Stadtberg unterwegs

Kurioser Einbruch in einen Höchstädter Baumarkt

Autofahrer verletzt Elfjährige, hilft ihr aber nicht

Themen Folgen