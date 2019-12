Werbung in eigener Sache

12:11 Uhr

Will man Ärzte gewinnen, reicht nicht nur ein attraktiver Arbeitsplatz.

Von Cordula Homann

Ja, auch der Dillinger Christkindlesmarkt ist ein Standortfaktor. Oder die weihnachtlich beleuchtete Innenstadt. Oder der gut ausgeschilderte Radwanderweg an der Donau. Oder die im Vergleich zu anderen deutschen Städten noch sehr humanen Immobilienpreise.

Ganz klar, der Landkreis Dillingen hat viel zu bieten. Doch reicht das alles, um junge Mediziner anzulocken? Es muss beides passen, das fachliche Angebot durch das Lehrkrankenhaus Dillingen und die niedergelassenen Ärzte im Landkreis, die sich geduldig und ausführlich mit den Neulingen auseinandersetzen, sie machen lassen und die Verantwortung dafür übernehmen. Aber auch in ihrer Freizeit wollen Menschen, die von irgendwoher in den Landkreis Dillingen ziehen, sich wohlfühlen.

Deswegen zählen die weichen Standortfaktoren ebenfalls. Und natürlich bringt sich die Kommunalpolitik an so einem Tag mit ein. Denn nicht nur die hausärztliche Versorgung ist im ländlichen Raum ein Problem – auch die kleinen Krankenhäuser stehen dauernd auf der Kippe. Im Landkreis Dillingen sind beide Kliniken in kommunaler Trägerschaft. Beide gibt es nur so lange, wie es auch das nötige Personal dafür gibt. Und dazu gehören neben Pflege- oder Verwaltungspersonal eben auch Ärzte.

