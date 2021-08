16-Jähriger randaliert betrunken im Krankenhaus Wertingen

Der Jugendliche hatte mehr als 1,5 Promille im Blut. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Ein 16-jähriger Jugendlicher ist in der Nacht auf Dienstag nach erheblichen Alkoholkonsum von seinen Freunden ins Krankenhaus Wertingen gebracht worden. Dort finger an zu randalieren und griff mehrere Pfleger und Krankenschwestern an, steht es im Polizeibericht.

Er wurde in die Klinik nach Augsburg gebracht

Eine Blutuntersuchung hatte mehr als 1,5 Promille ergeben. Der Jugendliche wurde daraufhin in eine Augsburger Klinik gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt. (pol)

