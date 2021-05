56-Jährige verletzt sich bei Unfall in Wertingen

Es kam in Binsnwangen zu einem weiteren Unfall. Die junge Frau kam unbeteiligt von der Fahrbahn ab.

Ein 65-jähriger Autofahrer wollte am Dienstag gegen 7.15 Uhr aus der Ängernstraße in die Schücostraße in Wertingen einfahren. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 56-jährige Pkw-Fahrerin.

10.500 Euro Sachschaden bei dem Unfall

Durch den Aufprall kam das Fahrzeug der 56-Jährigen von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und musste laut Polizei im Krankenhaus Wertingen behandelt werden. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden von 10.500 Euro.

Sie suchte etwas im Beifahrerraum

Gegen 4.40 Uhr kam es bereits zu einem Unfall in Binswangen. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin kam in der Hauptstraße von ihrer Fahrbahn ab, nachdem sie sich während der Fahrt in den Beifahrerraum bückte, um dort einen verloren gegangenen Gegenstand aufzuheben. Dabei streifte sie einen auf der Gegenfahrbahn geparkten Renault. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. (pol)

Lesen Sie auch: