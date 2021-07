Covid-19-Ausbruch: Fast 80 Wertinger Realschüler sind in Quarantäne

Wie das Landratsamt Wertingen mitteilt, gibt es an der Realschule Wertingen mehrere positive Fälle. Mehrere Schüler wurden positiv auf Corona getestet.

In der Wertinger Realschule gibt es mehrere positive Corona-Fälle. Wie das Landratsamt Dillingen mitteilt, wurde bereits am Samstag dem Gesundheitsamt erstmals ein Covid-19 Fall an der Realschule Wertingen gemeldet. Betroffen war ein Kind in der sechsten Jahrgangsstufe. Inzwischen sind bereits zwei Schüler*innen und ein Geschwisterkind derselben Jahrgangsstufe betroffen, heißt es weiter.

Auch eine Lehrkraft ist positiv

Zudem gibt es zwei positiv getestete Fälle in der neunten Jahrgangsstufe der Realschule und ein Geschwisterkind aus diesem Jahrgang sowie eine positiv getestete Lehrkraft. Für alle Mitschüler*innen der betroffenen Klassen wurde die Kontaktpersonenquarantäne ausgesprochen. Bei Testungen dieser Kontaktpersonen bestätigte sich ein weiterer Fall.

Es gibt regelmäßige Testungen

Die betroffenen Personen wurden regelmäßig getestet, hatten zuvor aber nur teilweise einen positiven Selbsttest, so das Landratsamt. Insgesamt wurden in Zusammenhang mit dem Ausbruch in der Realschule Wertingen sieben Fälle bestätigt, davon sind zwei Personen außerhalb des Landkreises wohnhaft. 79 Schüler*innen und sieben Lehrkräfte befinden sich als enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Untersuchungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen. (pm)

