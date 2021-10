Die Dillinger Polizei warnt vor Betrugs-SMS

Ein Wertinger hat auf sein Firmenhandy eine SMS bekommen und einen Link. Weil er diesen öffnete, wurde eine App mit Schadsoftware auf sein Handy geladen.

Ein Wertinger hatte am Freitag eine SMS auf sein Firmenhandy erhalten. Wie die Dillinger Polizei am Montag mitteile, stand in der SMS, dass eine neue Voice-Mail vorliegt. Gleichzeitig wurde eine Handynummer eines Architektenbüros in einem Link angezeigt. Als der Wertinger den Link öffnete, wurde automatisch eine App auf sein Mobiltelefon runtergeladen.

Dabei allerdings handelte es sich eine Schadsoftware, die sich automatisch in die Nachrichten - und Anruffunktionen seines Handys einwählte. Infolge dessen wurden zahlreiche Anrufe ins Ausland generiert. Wie hoch der dadurch entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht abgesehen werden.

Wie sich Handy-Besitzer vor Smishing schützen können

Durch das so genannte Smishing werden irreführende SMS-Nachrichten an Handy-Nutzer versendet, um an wertvolle Informationen aus dem Gerät zu kommen. Hierbei wird auch ein Link übermittelt, der geöffnet werden soll. Sobald der Link angeklickt wurde, beginnt ein dort hinterlegter Trojaner sich selbstständig in die Anrufliste einzuhaken und generiert dort etwa teure Anrufe ins Ausland oder verschafft sich Zugang zum Online-Konto.

Jeder Handy-Besitzer sollte daher regelmäßig überprüfen, ob sein Handy mit einem aktuellen Virenschutz ausgestattet ist.

Eine Frau hält ein Smartphone in ihrer Hand, auf dessen Display eine Betrugs-SMS zu lesen ist. Foto: Wolf von Dewitz/dpa

Außerdem sollten nicht unbedacht übermittelte Links geöffnet werden. Oft sind diese als angebliche Ankündigungen von Paketsendungen oder Mitteilungen der Hausbank getarnt.

Weitere Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei.beratung.de