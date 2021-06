Minister Holetschek äußert sich zum Hausärztemangel in der Region

Die Dillinger Mediziner spricht die Situation im Landkreis Dillingen an. Mehr noch: Sie schlagen Alarm.

Auf Wunsch von Dr. Alexander Zaune, Mitglied im Fachausschuss der Hausärzte und dem Landesvorstand des bayerischen Hausärzteverbandes, sowie Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz hatte Stimmkreisabgeordneter Georg Winter einen Präsenztermin mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek in Wertingen organisiert.

Bei dem Treffen in kleiner Runde hatte Zaune die Besonderheiten der hausärztlichen Versorgung im Landkreis Dillingen dem Minister dargelegt und die Hintergründe erläutert. Das ließ Winter in einer Pressemitteilung wissen. Unstrittig sei, dass der Landkreis Dillingen eine geringere Hausarztdichte aufweist. Diese schwierige Situation werde dadurch verschärft, dass vor kurzem zwei Hausärzte verstorben sind, wodurch aktuell drei Praxisstandorte nicht besetzt sind (wir berichteten).

Es fehlen Hausärzte im Kreis Dillingen

Aus der Statistik lässt sich dies nicht ohne weiteres herauslesen, denn sie legt unterschiedliche Einwohnerzahlen bei der Ermittlung des Versorgungsgrades mit Hausarztsitzen zugrunde. Im Planungsbereich Dillingen wird ein Hausarztkassensitz nach der zentralen Planung anhand der so genannten regionalen Verhältniszahl je 1748 Mitbürger verteilt, während die allgemeine Verhältniszahl in Bayern bei 1609 Einwohnern liegt.

Demgegenüber gebe es Landkreise, in denen weniger als die Durchschnittszahl an Mitbürgern zu betreuen sind. Deshalb würde die prozentuale Versorgungsquote nicht die tatsächliche Situation wiedergeben. Diese Berechnungsmethodik des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) in Berlin wird von Dr. Zaune und seinen Kollegen im Landkreis Dillingen angezweifelt.

So wichtig sind Krankenhäuser für den ländlichen Raum

Staatsminister Holetschek dankte für die plausible Darstellung und sicherte Dr. Zaune zu, ihn und seine Kollegen im Hinblick auf eine objektivere Berechnungsversorgung zu unterstützen, betonte aber gleichzeitig, dass die Ärzteverbände hier eine eigenständige und starke Rechtsposition haben. Dennoch wolle er das Anliegen im Interesse einer guten ländlichen Versorgung sowie die Bedeutung kleiner Krankenhäuser für den ländlichen Raum thematisieren.

Gerade die Erfahrungen mit der Corona-Pandemie und die in dieser Zeit gewonnen Erkenntnisse könnten laut Holetschek in die künftige Gestaltung unserer Gesundheitsversorgung mit Ärzten, Fachärzten, Krankenhäusern und Notaufnahmen einfließen. (pm)