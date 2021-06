Unwetter im Kreis Dillingen: Zahlreiche Bäume stürzten um

Die Bilanz der Dillinger und der Wertinger Polizei nach dem Gewitter am Dienstag: Im ganzen Landkreis sind Bäume umgestürzt und mehrere Straßen wurden verschmutzt.

Bei den beiden Polizeidienststellen Dillingen und Wertingen gingen am Dienstagnachmittag wegen der aufgezogenen Unwetter im Landkreis Dillingen ein. Die Meldungen im Überblick:

16.15 Uhr: Auf der Kreisstraße DLG 29 bei Medlingen in Fahrtrichtung Sachsenhausen lag ein Baum quer über der Straße.

16.19 Uhr: Ein Baum wird entwurzelt und fällt auf die Kreisstraße DLG 42 zwischen Dillingen und Lauingen beim dortigen Kreisverkehr.

16.24 Uhr: Ein Kastanienbaum liegt quer über der Prinz-Eugen-Straße in Höchstädt.

16.34 Uhr: Ein Baum blockiert eine Straßenseite der Prälat-Hummel-Straße in Dillingen.

Bei Binswangen war eine Straße überflutet



16.50 Uhr: Die Meldung geht ein, dass die Staatsstraße 2028 zwischen Binswangen und der Abzweigung Zusamaltheim überflutet ist.

17.03 Uhr: Bei der Kreisstraße DLG 30 in Höhe Villenbach droht ein Baum zu stürzen - die Riedsender Feuerwehr kümmert sich darum. 17.13 Uhr: Ein Baum hat die Telefonleitung zwischen Pfaffenhoffen und Bäldleschwaige umgerissen, doch bis die Meldung eingeing, waren schon Mitarbeiter der Gemeinde vor Ort und kümmerten sich darum.

Nach gut einer Stunde war das Unwetter über den Kreis Dillingen hinweggezogen



17.20 Uhr Die Feuerwehr Roggden teilt mit, dass auf der Staatsstraße 2027 zwischen Roggden Nord und Roggden Süd die Straße durch das Unwetter stark verschmutzt wurde. Daraufhin wurde die Straßenmeisterei verständigt.

17.39 Uhr Die Dillinger Polizei erhält die letzte Unwettermitteilung: Die Staatsstraße 2033 zwischen Dillingen und Holzheim sei stark verschmutz und ein Baum rage schief in die Straße hinein.

Die Feuerwehren und weitere erforderliche Organisationen wurden in den entsprechenden Fällen verständigt.

Und wie wird das Wetter im Kreis Dillingen am heutigen Mittwoch? Bislang hat der Deutsche Wetterdienst für die Region keine Unwetterwarnung herausgegeben. (mit pol)