Feuerwehr muss wegen angebranntem Essen anrücken

Ein Wertinger vergisst sein Essen auf dem Herd und verlässt die Wohnung. Polizei und Feuerwehr können schlimmeres verhindern.

Polizei und Feuerwehr wurden am Dienstag gegen 16.40 Uhr aufgrund eines ausgelösten Feuermelders zu einem Mehrfamilienhaus in die Straße „Am Erasmusfeld“ in Wertingen gerufen. Nachdem aus einer Wohnung deutlicher Brandgeruch wahrgenommen werden konnte und auf Klingeln niemand reagierte, wurde die Wohnungstüre laut Polizeibericht gewaltsam geöffnet.

Der Bewohner war nicht zuhause

Auf dem eingeschalteten Herd konnten angebrannte Speisen festgestellt werden. Der Wohnungsnehmer war abwesend. Seitens der Feuerwehr Wertingen, die mit zehn Einsatzkräften ausgerückt war, mussten keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden. An der Herdplatte war geringer Sachschaden entstanden. (pol)

