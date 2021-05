Wertingen

vor 32 Min.

Gastronomen freuen sich: Neustart mit Anstich und Spanferkel

Robert und Anna Sapper stehen in den Startlöchern, um am Donnerstag ihren Biergarten „Beim Lagoi“ in Pfaffenhofen wieder zu eröffnen.

Plus Auch im Landkreis Dillingen darf die Außengastronomie wieder öffnen. Nach Monaten des Stillstands ist die Vorfreude groß, doch mancher traut der guten Nachricht noch nicht.

Von Dominik Bunk

Ein halbes Jahr lang mussten sie ihre Gaststätten zusperren. Doch nun ist es auch im Landkreis Dillingen so weit: Die Außengastronomie darf dank niedriger Inzidenzzahlen wieder öffnen. Bereits in den Startlöchern stehen Robert Sapper und seine Frau Anna, die den Biergarten „Beim Lagoi“ in Pfaffenhofen betreiben. „Wir eröffnen am Donnerstag um elf Uhr wie auf dem Oktoberfest mit einem Fassbieranstich vom Braumeister“, erzählt Sapper stolz. Direkt zum Start sollen sich außerdem nacheinander zwei Spanferkel am Grill drehen. „Das wird dann die Hauptattraktion.“ Die beiden sind sich sicher, dass es großen Andrang geben wird. So sei es jedenfalls in den umliegenden Landkreisen gewesen. Deshalb würden sie sich über Reservierungen für die über 300 benutzbaren Plätze freuen. Da zum ersten Mai der Umbau der Küche gestartet wurde, wird es anfangs aber nur eine kleine Karte geben. „Wir wissen ja auch noch nicht, ob wir bald wieder zumachen müssen“, sagt der Gastronom. Aber es sei für jeden etwas dabei, auch für Vegetarier und Veganer.

Themen folgen