Tretroller beschädigt, Fassade beschmiert: Polizei Dillingen sucht Zeugen

Die Landwirtschaftsschule in Wertingen ist mit einem Graffiti beschmiert worden. Und in Gundelfingen wird ein kaputter Roller gefunden.

Zwischen vergangenen Freitag und Sonntag ist die Fassade der Landwirtschaftsschule am Landrat-Anton-Rauch-Platz in Wertingen mit Graffiti beschmiert worden. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/9951-0 um Zeugenhinweise.

Der Tretroller war abgeschlossen

Am Dienstag zwischen 7 und 13.45 Uhr wurde ein abgeschlossener Tretroller, der am Fahrradabstellplatz am Bahnhof Dillingen abgestellt war, entwendet. Am Abend teilte der Geschädigte mit, dass er seinen Roller in einem Garten an der Donauwörther Straße aufgefunden habe. Das Gefährt war jedoch stark beschädigt worden. Der Schaden wird mit 20 Euro beziffert. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)