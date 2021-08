Wer hat im Waldkindergarten in Wertingen gewütet?

Plus Ein Zelt und eine Sonnenuhr werden beschädigt. Es ist der zweite Vorfall im Wald innerhalb weniger Tage

Die langen Schnitte im hellen Indianerzelt sind deutlich zu sehen, der hölzerne Tisch ist umgeworfen und Spielsachen liegen verstreut im Wald. Laut Auskunft der Polizei haben Unbekannte im Waldkindergarten in Wertingen randaliert.