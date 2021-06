Erfolgreiche Jobsuche mit einem Bewerbungsvideo aus Wertingen

Bei der digitalen Messe im Landkreis Dillingen wurde ein Drehtag verlost. Dieser findet nun in Wertingen statt. Was haben die Gewinner genau davon?

Mit der digitalen Berufsinformationswoche der „Fit for Job“ haben die Organisatoren aufgrund der pandemischen Lage ein neues Veranstaltungsformat gewählt. Durch rund 100 Unternehmen, Einrichtungen, Hochschulen und Universitäten haben die Jugendlichen zahlreiche Informationen während der Aktionswoche, die bereits im März stattfand, zur Berufs- und Studienorientierung erhalten.

Das sagt der Dillinger Wirtschaftsförderer

„Gerade digitale Veranstaltungsformate haben in den vergangenen Monaten wesentlich an Bedeutung gewonnen“, erklärt Christian Weber von der Wirtschaftsförderstelle des Landratsamtes in einer Pressemitteilung. Bereits seit Jahren setzen laut Weber zahlreiche Arbeitgeber auf Online-Bewerbungsverfahren. Dabei liege die Herausforderung darin, aus der Masse herauszustechen.

„Deshalb haben wir uns für die Jugendlichen im Zuge der neuen „Fit for Job digital“ ein absolutes Highlight ausgedacht“, freut sich Landrat Leo Schrell über das neue Angebot: Die Schülerinnen und Schüler konnten sich im Laufe der Aktionswoche für den Dreh eines individuellen Bewerbungsvideos registrieren und nahmen damit automatisch an einem Gewinnspiel teil. Besonders hebt der Landrat dabei heraus, dass die Jugendlichen neben einem individuellen Video, das eine moderne und kreative Art der Bewerbung darstelle, im Rahmen eines vorbereitenden Workshops die Chance auf ein professionelles Video-Coaching erhalten haben. „Damit hat der Gewinn nicht nur einen finanziellen Wert, sondern biete auch die einmalige Chance für die Jugendlichen zur Persönlichkeitsentwicklung“, meint Schrell.

Was hinter "Die Raumgeber" in Wertingen steckt

Der Projekttag fand mittlerweile in Kooperation mit der Unternehmensberatung „Die Raumgeber“, Wertingen sowie mit Coach Joachim Auer in den neuen New-Work-Seminarräumen von „Die Raumgeber“ statt. Elisabeth Schmid und Dirk Frowein, die beiden Geschäftsführer der Unternehmensberatung „Die Raumgeber“, freuten sich über die Kooperation mit dem Landkreis Dillingen und das große Engagement der Jugendlichen.

Darin erkennt Leo Schrell die Vorteile der Videos

„Man merkte, wie die Gruppe, die aus unterschiedlichen Teilregionen des Landkreises und Schularten zusammengestellt war, miteinander lernen und voneinander profitieren konnte und wie alle Jugendlichen sehr gut vorbereitet, motiviert und mit viel Freude am Projekttag teilnahmen.“

Insbesondere vor einer laufenden Kamera zu stehen und zu sprechen sei für viele Jugendliche eine große Herausforderung, was diese jedoch laut Frowein hervorragend umgesetzt haben. Nach dem finalen Schnitt erhalten die Jugendlichen ihr Bewerbungsvideo zur freien Verwendung. Mit dem Projekttag verbunden sieht Schrell einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung im Landkreis. So haben alle Jugendlichen bekundet, sich in der näheren Umgebung auf einen Ausbildungsplatz oder ein duales Studium bewerben zu wollen. (pm)