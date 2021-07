Wertingen

15.07.2021

Immer mehr Coronafälle an Schule im Landkreis Dillingen

An der Wertinger Realschule gibt es einen weiteren Fall der Delta-Variante des Coronavirus, zuvor hatten sich bereits sieben Personen infiziert. Auch an der Dillinger Regens-Wagner-Schule wurden zwei Fälle vom Gesundheitsamt bestätigt, an der Mittelschule Wertingen sowie das Sailer-Gymnasium fielen Schnelltests positiv aus.

Plus An der Wertinger Realschule gibt es eine weitere Corona-Infektion, noch eine Klasse muss in Quarantäne. Auch an der Regens-Wagner-Schule in Dillingen fallen zwei PCR-Tests positiv aus. Und an anderen Schulen gibt es ebenfalls Verdachtsfälle.

Von Benjamin Reif

Sieben Fälle der relativ neuen Delta-Mutante an der Wertinger Anton-Rauch-Realschule wurden am Mittwoch vom Gesundheitsamt bekannt gegeben. Die Delta-Variante gilt unter Experten als ansteckender als vorhergehende Coronavirus-Varianten. Das Gesundheitsamt sprach am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung von einem „unkontrollierten Ausbruchsgeschehen“. Eigentlich müssen Schüler in Bayern seit Ende Juni keine Maske mehr tragen, an der Realschule ist das jetzt anders. Am Platz und auf dem Schulgelände im Freien herrscht wieder Maskenpflicht.

