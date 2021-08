Jungkühe sind in Wertingen knapp wie nie zuvor

In Wertingen fand wieder ein Zuchtviehmarkt statt. So fallen die Erlöse aus.

Bei regnerischem Wetter herrschten günstige äußere Bedingungen für einen erfolgreichen Juli-Markt in der Wertinger Schwabenhalle. Der Markt verlief dann den Erwartungen entsprechend positiv, einzig fehlte es an verfügbaren Tieren.

Mit 20 aufgetriebenen Jungkühen fiel das Angebot laut Mitteilung knapper als je zuvor aus, obwohl 52 Anmeldungen vorlagen. Demzufolge konnte die Nachfrage bei Weitem nicht gedeckt werden. Mehrere Kaufinteressenten traten am Ende unverrichteter Dinge die Heimreise an. Die Erlöse lagen zwischen 1300 und 2200 Euro. An der Spitze des Angebots stand eine „IO“-Tochter mit sehr guten Abstammungsdaten und einer Tagesmilchleistung von 32 Kilogramm Milch aus der Zucht Schürer-Hammon aus Lehmingen, Kreis Donau-Ries.

Genug Zuchtbullen in Wertingen

Ganz im Gegensatz zu den Jungkühen war das Sortiment bei den Zuchtbullen mit 19 Kandidaten sichtlich überbestückt. In den Besamungseinsatz an die Station Neustadt gingen je ein Nachkomme von „Weißensee“ beziehungsweise „Winterstar“. Die neun für den Deckeinsatz abgegebenen Bullen erlösten zwischen 1750 und 2800 Euro. Flott verlief auch die Versteigerung der 53 angebotenen weiblichen Zuchtkälber.

Trotz des hohen Durchschnittsgewichts von 100 Kilogramm war der Erlös mit 3,64 Euro netto höher als bei den letzten Märkten. Rege Nachfrage herrschte auch bei den Bullenkälbern zur Weitermast. Hier tendierte die Notierung anhaltend stabil und lag bei einem Durchschnittsgewicht von 96 Kilogramm bei 5,96 Euro pro kg netto. (pm)

Die nächsten Nutzkälbermärkte finden am Dienstag, 10. August, und dann immer wie gewohnt 14-tägig aber montags, erstmals Montag, 23. August. statt. Der nächste Zuchtviehmarkt ist am Mittwoch, 1. September.

