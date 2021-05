Kinder werfen Scheiben in Wertingen ein

Drei Kinder werfen mit Kieselsteinen auf Fenster. Als ein Passant sie anspricht, rennen zwei davon.

Ein Zeuge konnte am Montag beobachten, wie drei Kinder mit Kieselsteinen gegen Fenster des ehemaligen Musikschulgebäudes in der Ferestraße in Wertingen warfen. Hierbei gingen mehrere Scheiben zu Bruch. Als der Zeuge die drei Kinder ansprach, rannten zwei laut Bericht der Polizei davon.

Die Polizei suchte die Kinder in Wertingen auf

Das dritte Kind blieb zurück und benannte der aufnehmenden Streife der Polizeistation Wertingen die Namen der beiden „Mittäter“, worauf diese aufgesucht beziehungsweise deren Eltern unterrichtet wurden. Die drei Kinder sind neun und zehn Jahre alt und somit strafunmündig. Der Schaden an den Fenstern beträgt circa 750 Euro. (pol)

Lesen Sie auch: