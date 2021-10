Mann stürzt beim Geo-Caching bei Wertingen vom Baum

Ein 54-Jähriger ist am Sonntag in einem Waldstück bei Wertingen vom Baum gestürzt. Er musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Man war mit seiner Familie am Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober, in einem Waldstück bei Wertingen unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, war die Gruppe zum Geo-Caching unterwegs.

Weil der 54-Jährige einen versteckten Hinweis in einem Baum in etwa sechs Meter Höhe vermutete, zog er sich mit einem Kletterseil am Baum hinauf. Dabei stürzte er jedoch aus einer Höhe von etwa drei Metern ab und prallte auf den Boden, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Der 54 Jährige musste mittels eines Hubschraubers in das Uniklinikum Augsburg geflogen werden. (pol)

Lesen Sie dazu auch