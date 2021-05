Wer hat das Auto in der Dillinger Straße in Wertingen angefahren?

Auf einem Parkplatz in Wertingen fährt ein Unbekannter ein Auto an und haut ab. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Bereits am Donnerstag zwischen 7.50 Uhr und 19 Uhr wurde ein schwarzer Opel auf dem Schotterparkplatz in der Dillinger Straße in Wertingen von einem Unbekannten angefahren und dadurch an der rechten Beifahrertüre beschädigt.

Die Polizei Dillingen sucht Zeugen

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Wagen des Unfallflüchtigen muss es sich um ein höheres Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0.

