Wertingens schwieriger Kampf gegen Werbetafeln

Plus Ein Investor will eine große Werbetafel bei der Wertinger Esso-Tankstelle errichten und erntet dafür im Bauausschuss dröhnende Ablehnung. Die Räte haben aus mehreren Gründen keine Lust auf noch mehr Werbefläche.

Von Benjamin Reif

In der Vergangenheit habe man schon versucht, einen „Schilderwald“ in der Umgebung der Tankstellen in der Gottmannshofer Straße in Wertingen zu verhindern. Erfolglos, so empfindet es der Rieblinger Stadtrat Johann Bröll (CSW).

Ablehnende Haltung gegenüber einem Bauantrag

Entsprechend ablehnend stand er auch dem Bauantrag eines Investors gegenüber, der oberhalb der Hecke des Grundstücks der Esso-Tankstelle eine neue, große Werbetafel anbringen will. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses diskutierten die Stadträte anschließend noch etwas ausführlicher über das Thema.

Dabei wurde klar: Bröll ist mit seiner skeptischen Haltung gegenüber neuen Werbetafeln auf Wertinger Grund nicht allein. Denn mehrere Mitglieder des Bauausschusses äußerten die Sorge, dass eine solche Tafel für zusätzliche Ablenkung für Autofahrer an einer verkehrlich sensiblen Stelle sorgen könnte. „Vielleicht trägt eine solche Tafel dann einmal dazu bei, dass ein Autofahrer doch beim Abbiegen einen Radfahrer übersieht und ein Unglück geschieht“, äußerte auch Bürgermeister Willy Lehmeier ( Freie Wähler) seine Sorge.

In der Tat ist die Wertinger Kurve, in die stadtauswärts kommende Autofahrer zum Bezirkslagerhaus oder Aldi einbiegen, bereits reichlich mit allerlei Schildern eingedeckt (siehe Foto). Dazu kommt noch die große Anzeigetafel der Tankstelle, die über die aktuellen Benzin- und Dieselpreise informiert. Schon reichlich viel für das Auge der Autofahrer, finden die Stadträte, und lehnten den Antrag ab.

Dieser geht damit zurück ans Landratsamt. Stadtbaumeister Anton Fink hofft, dass von dort Unterstützung für die Entscheidung der Stadt kommt. Schließlich ist die Gottmannshofer Straße eine Kreisstraße. In der Vergangenheit habe das Landratsamt außerdem schon im Sinne der Stadt entschieden – so wurde etwa 2018 ein großes Werbeschild in der Nähe des Postkreisels verhindert.

Ablenkung von Autofahrern ist schwer nachzuweisen

In den Städten im Landkreis oft ein Ärgernis, nicht nur für die Wertinger Bürger. Die mögliche Ablenkung von Autofahrern ist schwer nachzuweisen und wird äußerst unterschiedlich bewertet. Doch abseits davon bringen Werbeanzeigen keine steuerlichen Einnahmen und sind, vorsichtig ausgedrückt, dem Stadtbild aus optischer Sicht nicht immer eine Bereicherung. Außerdem werben sie nur selten für regionale Produkte oder Firmen, sagt Fink. Gegenüber der Esso-Tankstelle wird auf ihnen beispielsweise für Nutella und Stihl-Motorsägen geworben.

Auch Werner Kimmerle von der Bauverwaltung in Dillingen ist mit der Thematik vertraut. Er erklärt zunächst eine grundsätzliche Unterscheidung: „Wenn sich eine Werbeanlage an der sogenannten ‚Stätte der Leistung‘ befindet, ist diese in der Regel baugenehmigungsfrei. Ein örtlicher Unternehmer hat dadurch keine Schwierigkeiten, nach außen hin gut sichtbar auf seine Firma hinzuweisen und für sie zu werben.“

Probleme bereiteten dagegen die großflächigen Werbetafeln mit über zehn Quadratmetern Größe, für wechselnde Produktwerbung, die meist entlang der stark frequentierten Durchgangsstraßen aufgestellt würden. Da diese Bereiche häufig planungsrechtlich als Mischgebiete – für Gewerbe und Wohnen– betrachtet werden, liege grundsätzlich eine „planungsrechtliche Zulässigkeit“ solcher Werbeanlagen vor. Und das lohnt sich für jeden, der seinen Grund und Boden für ein großes Werbeschild hergeben möchte. „Die Angebote der Werbefirmen an private Grundstückseigentümer, etwa zur Bereitstellung von Vorgärten oder Wandflächen, sind, so weit uns bekannt, finanziell häufig lukrativ“, sagt Kimmerle. Und diese Art der Werbung scheint bei den großen Konzernen immer beliebter zu werden. „Es scheint sich ja für die Firmen zu rentieren, sonst würden sie ja ihre Anzeigen nicht dort platzieren“, vermutet auch Wertingens Stadtbaumeister Anton Fink.

Betreiber sind zunehmend gewillt, vor Gericht zu ziehen

Ob Wertingen also eine weitere Werbetafel nahe der Esso-Tankstelle erspart bleibt, ist fraglich. Die Betreiber beziehungsweise Pächter der Anlagen seien zunehmend gewillt, für einen solchen Antrag vor Gericht zu ziehen, sagt Fink. Werner Kimmerle bewertet das so: „Den Gemeinden und Bauaufsichtsbehörden sind vom Gesetzgeber und von Gerichten enge Grenzen gesetzt, solche Anlagen abzulehnen. Eine mögliche Verkehrsbeeinträchtigung oder städtebauliche Unverträglichkeit muss für jede Werbeanlage konkret nachgewiesen werden. Das bloße Empfinden über fehlende Ästhetik solcher Anlagen wird von den Verwaltungsgerichten meist nicht anerkannt.“

Wertingens Bürgermeister Lehmeier scheint von der Vorstellung neuer großflächiger Werbetafeln, die für amerikanische Cola oder Münchner Bier werben, nicht gerade begeistert. Man werde weiterhin alles daransetzen, die Transformation hin zu einem „Klein Chicago“ zu verhindern, sagte er in der Sitzung des Bauausschusses.

