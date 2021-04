vor 47 Min.

Wertinger Bestatter hat wochenlang kaum Aufträge

Plus Der Unternehmer muss einen Teil seiner Mitarbeiter ausstellen, weil er derzeit so wenig zu tun hat. Wie sieht es in der Stadt Dillingen aus? Zahlen verdeutlichen die Entwicklung.

Von Birgit Alexandra Hassan

Im Februar ging es los – mehrere Wochen kompletter Stillstand. Keine einzige Bestattung und damit keine Arbeit für Maik König. Das begegnete dem Inhaber des Wertinger Bestattungsinstituts Bönsel zum ersten Mal in seiner beruflichen Laufbahn. Von seinen sechs Festangestellten hat er vier entlassen, von den neun Aushilfen vier freigestellt. So drastisch sieht die Frühjahrsbilanz beim Dillinger Bestatter Wolfgang Düthorn nicht aus. Doch auch er sagt: „In diesem Frühjahr hatten wir weniger Sterbefälle als in all den anderen Jahren.“ Grund genug, weiter interessiert nachzufragen.

