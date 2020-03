vor 21 Min.

Wertvolles kommt zutage

Erste Erfolge beim Ausmisten

Es ist wirklich beachtlich, wie viel Platz man bei sich zuhause eigentlich hätte. Dies ist die Haupterkenntnis nach den ersten Tagen des Ausmistens. Reduziert man den Inhalt eines Schrankes einmal auf das, was man wirklich benötigt, wird einem klar, dass die Aussage „dieses Fach ist voll“ in aller Regel nicht haltbar ist. Zu vieles steckt man schnell irgendwo rein, ohne dass man sich je wieder an diesen Gegenstand erinnert. So kommt beim Ausmisten einiges wieder zutage, das man gar nicht mehr in seinem Besitz gewähnt hat. Darunter Sachen, die man schnellstens wieder loswerden möchte. Aber auch solche, über die man sich wirklich freut. Beispielsweise kam der Gutschein für einen großen, US-amerikanischen Onlineversandhändler wieder zum Vorschein. Den hatte ich vor Jahren mal zum Geburtstag bekommen – und nicht mehr zu hoffen gewagt, dass er jemals noch zur Einlösung kommt. Doch er ist sogar noch gültig!

Eine Erkenntnis ist nach den ersten Ausmist-Unternehmungen ebenfalls gereift: Es reicht nicht alleine, einen Sack voll Kleidung auszusortieren. Um einen echten Aufräum-Effekt zu erzielen, muss man diesen Sack auch weg zum Container bringen. Aber es werden hoffentlich noch weitere Säcke dazukommen. Dann lohnt sich der Weg zum Container so richtig ... (ands)