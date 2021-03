vor 36 Min.

Widerstand gegen die Sailer-Pläne

Ex-Chef des Lauinger Gymnasiums äußert sich nach Bericht

Der Bericht über das Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasium, das die moderne Sprachenfolge einführen will, hat den früheren Leiter des Lauinger Albertus-Gymnasiums, Hans Lautenbacher, auf den Plan gerufen. In dem Artikel war Sailer-Direktor Kurt Ritter mit der Aussage zitiert worden, dass die umliegenden Gymnasien den Antrag der Dillinger Schule im Kultusministerium befürwortet hätten. „Das stimmt nicht“, sagt nun der pensionierte Albertus-Direktor Lautenbacher. Denn er habe sich im vergangenen Jahrzehnt drei Mal gegen das Ansinnen des Sailer-Gymnasiums ausgesprochen. Weil diese Profilierung des Nachbargymnasiums seiner Einschätzung nach negative Auswirkungen auf die Schülerzahl am Albertus hätte, habe er diesen Antrag des Sailer nicht unterstützen können, sagte der Günzburger.

Kurt Ritter wiederum fürchtet um die Existenz des sprachlichen Zweigs am Sailer, wenn dafür Latein weiter als Fremdsprache gewählt werden muss. Er fordert, dass Schüler Englisch, Französisch und Spanisch lernen können – ohne Latein zu wählen. Ritter argumentierte auch damit, dass das Wertinger Gymnasium und das Dillinger St.-Bonaventura-Gymnasium mit seinem neuen sozialwissenschaftlichen Zweig diese moderne Sprachenfolge anbieten.

Bona-Direktor Franz Haider erklärte, dass es die moderne Sprachenfolge erst im kommenden Schuljahr geben wird. Im ersten Jahr werden die Gymnasiasten dabei in Englisch unterrichtet. Und Französisch werden die Schüler im Schuljahr 2022/23 am Bona lernen. Das Bayerische Kultusministerium hat den Antrag des Sailers auf die moderne Sprachenfolge, wie Ritter informierte, bereits viermal abgelehnt. Derzeit setzen sich die FW-Landtagsabgeordneten Fabian Mehring und Johann Häusler sowie Landrat Leo Schrell bei Kultusminister Michael Piazolo für die Einführung der modernen Sprachenfolge am Sailer ein. (bv)