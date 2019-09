vor 59 Min.

Wie Sie Menschen mit Demenz unterstützen können

Zum ersten Mal findet eine Bayerische Demenzwoche statt. Im Landkreis gibt es viele Aktionen

Die erste Bayerische Demenzwoche findet vom 13. bis 22. September statt. Die bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, Melanie Huml, möchte damit laut Pressemitteilung eine Plattform schaffen, um die Bevölkerung vor Ort über das Krankheitsbild sowie die Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit Demenz zu informieren. Momentan sind 240000 Menschen in Bayern von Demenz betroffen. Gemeinsames Ziel müsse daher eine demenz-freundliche Gesellschaft sein, in der Menschen mit Demenz dabei und mittendrin sind.

Auch im Landkreis Dillingen bieten die regionalen Akteure in dieser Woche besondere Angebote rund um das Thema Demenz an:

Filmvorführung und Erlebnisvortrag/Workshop „Demenz begleiten“: Die AOK zeigt den Film „Vergiss mein nicht – Wie meine Mutter ihr Gedächtnis verlor und meine Eltern die Liebe neu entdeckten“ von David Sieveking. Karin Opitz-Kreher hält einen Erlebnisvortrag inklusive Workshop zum Thema „Demenz begleiten“. Es geht darum, mithilfe von ätherischen Ölen die Balance und das Gedächtnis von Betroffenen zu unterstützen sowie Angehörige bei der Stressreduktion zu begleiten. Der Workshop beginnt am Freitag, 13. September, um 18 Uhr, der Film wird um 16.15 Uhr gezeigt. Beides findet in der Kreisklinik Dillingen im Konferenzraum 2 im zweiten Stock statt. Eine Anmeldung für die kostenlosen Veranstaltungen ist nicht notwendig.

für den Landkreis Dillingen: Infostand zum Thema Demenz am Samstag, 14. September, von 9.30 bis 12 Uhr, am Marktplatz Wertingen. Weitere Informationen unter: www.alzheimer-dillingen.de oder Telefon 09071/7979847.

: Tag der offenen Tür „Leben im Hausgemeinschaftskonzept / Hauswirtschaftliche Aktivierung als Therapie“: Das BeneVit Hausgemeinschaftskonzept wird vorgestellt und es gibt Vorträge über das Hausgemeinschaftskonzept und Demenz. Das Angebot ist umsonst und anmeldefrei. Der Tag der offenen Tür dauert am Sonntag, 15. September, von 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen unter: https://benevit.net/standorte/haus-schlossblick/

: Ausstellung Kunsttherapie und Informationen zum Thema Demenz: Bilderausstellung der Kunsttherapie im Haus der Senioren und Informationen über den Demenzbereich. Montag, 16. September, 15 Uhr, Foyer und Mehrzweckraum Neubau, Haus der Senioren, 89423 Gundelfingen. Alle Interessierten sind eingeladen. Es ist keine Anmeldung notwendig. Kosten fallen keine an.

Theater „Du bist meine Mutter“: Ein Theaterstück von Joop Admiraal mit Gisela Nohl, Regie: Bernd Rieser: „Eine Tochter besuchte ihre alte Mutter im Pflegeheim. Jeden Sonntag, immer wieder. Auf den ersten Blick nichts Weltbewegendes; dennoch sind unter der Oberfläche die großen Themen spürbar: Liebe, Verantwortung, Einsamkeit und ein ungelebtes Leben. Die Schauspielerin spielt Mutter und Tochter. Ursprünglich wurde dieser Theatermonolog 1981 für Mutter und Sohn geschrieben. Ein leises, mit behutsamer Ironie getupftes Stück über das Altern und die gewandelten Beziehungen zwischen Eltern und ihren Kindern.“ Beginn ist am Mittwoch, 18. September, um 18 Uhr, Einlass 17.30 Uhr, im Albertus-Saal, Elisabethenstiftung Lauingen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Die Alzheimer-Gesellschaft Dillingen ist mit einem Infostand vor Ort.

: Schaufenster zum Thema Demenz: Die beiden Buchläden gestalten ein Schaufenster zum Thema Demenz. Im Buchladen Gerblinger ist die Schaufenstergestaltung bis 23. September zu sehen.

: Vortrag „Demenz verstehen, begreifen, integrieren“ von Demenzberater Markus Proske. Der Vortrag beginnt am Dienstag, 29. Oktober, um 19 Uhr in der AOK Günzburg und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Demenz-Workshop: Markus Proske bietet einen eintägigen Workshop für Angehörige und ihren Umgang mit Demenzkranken an. Der Workshop findet am Samstag, 30. November, zwischen 9 und 16 Uhr statt. Zielgruppe sind die Angehörigen von Demenzpatienten. Kosten fallen keine an. Eine Anmeldung ist erforderlich und unter folgenden Kontaktdaten möglich: Petra Jatsch (AOK Bayern), E-Mail: petra.jatsch@by.aok.de, Telefon: 08221/94-338.

Es sind alle Angebote aufgeführt, die der Geschäftsstelle Gesundheitsregionplus am Landratsamt nach einer Abfrage rückgemeldet wurden. Eine Garantie auf Vollständigkeit besteht laut Pressemitteilung nicht. (pm)

