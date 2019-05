vor 2 Min.

Wie das Singen zwei Eppisburger jung hält

Der Eppisburger Männerchor „Sängerlust“ feiert sein 100-jähriges Bestehen. Robert Munz (rechts) und Johann Mayr proben schon seit knapp 60 Jahren jeden Freitag in der alten Schule in Eppisburg.

Robert Munz und Johann Mayr sind jeweils seit 60 Jahren im Eppisburger Männerchor aktiv. Jetzt steht ein großes Jubiläum an. Was sie am Singen besonders schätzen.

Von Tanja Ferrari

Egal ob ein Geburtstagsständchen, der Auftritt beim Aschbergkonzert oder die Chorprobe, die jeden Freitag im alten Schulgebäude in Eppisburg stattfindet – Robert Munz und Johann Mayr sind beide jeweils seit fast 60 Jahren immer mit von der Partie. Das Singen im Männergesangverein „Sängerlust“ Eppisburg ist für sie nicht nur ein Hobby, sondern eine wahre Leidenschaft. Zum 100-jährigen Bestehen des Vereins blicken die beiden auf viele schöne Momente zurück.

Robert Munz, der bereits 1958 in den A-cappella-Chor eingetreten war, unterstützt die Sänger mit seiner Bassstimme schon am längsten und erinnert sich noch gut an seine ersten musikalischen Gehversuche. Er sagt: „Mit 15 habe ich mit dem Singen angefangen.“ Warum er sich für den Chor entschieden hat, kann der heute 80-Jährige ganz einfach erklären: „Im Ort gab es nichts anderes.“ Zwar habe es einen Schützenverein gegeben, nach dem Krieg habe aber niemand freiwillig schießen wollen, erzählt er.

Warum Robert Munz einfach nicht ohne das Singen kann

Nach über 60 Jahren im Männerchor, kann er sich kein anderes Hobby mehr vorstellen. Das Singen begeistert ihn wie kaum etwas anderes in seinem Leben. Dass die Sänger im Eppisburger Chor alle schon etwas älter sind, ist für ihn ein Zeichen, dass Musik kein Alter kennt. „Wenn die Chormitglieder alle so alt werden, dann muss das Singen wohl jung halten“, sagt er und muss schmunzeln.

Selbst als er sich in Reha befand, konnte Munz nicht auf das Singen verzichten, erzählt Vorsitzender Franz Hörbrand mit Begeisterung in der Stimme. Vier Wochen ohne seinen Chor – für Robert Munz unvorstellbar. Deshalb überlegte er nicht lang und ging kurzerhand auf Krücken zu einem Männerchor vor Ort bei der Rehaklinik. Dass er bereits nach dem ersten gemeinsamen Proben zu einem Auftritt mitkommen durfte, freut ihn noch heute ganz besonders. „Ich wurde anschließend sogar zum Essen eingeladen“, erinnert er sich.

Die Leidenschaft für die Musik möchte er an seine Enkelkinder weitergeben

So viel Engagement motiviert, findet Chorchef Hörbrand. Er sagt: „Robert ist ein Paradebeispiel dafür, wie Singen dem Leben einen Inhalt geben kann.“ Aber es sind nicht nur die Lieder und Melodien, die Munz so am Singen faszinieren, es ist auch das Gemeinschaftsgefühl, das ihn beeindruckt. Deshalb möchte er auch so lange mit dem Singen weitermachen, wie es nur irgendwie geht. „Die meisten bleiben bis zu ihrem Tod im Chor, wenn nicht gerade gesundheitliche Probleme das verhindern“, erzählt er. Solange er sich fit fühlt, singt der Eppisburger immer und überall. Das steht für ihn fest.

Auch an seine Enkelkinder versucht er die Begeisterung für die Musik weiterzugeben. Erst vor ein paar Tagen habe er zusammen mit seiner Enkeltochter das Lied „Ich wollt’ ich wär’ ein Huhn“ einstudiert, erzählt er stolz. „Wir haben das Lied im Männerchor geprobt und meine Enkelin musste es in der Schule lernen.“ Wenn Munz es sich aussuchen kann, dann singt er am liebsten von der Liebe. Doch egal welche Noten vor ihm auf dem Blatt stehen, das Singen bereitet ihm bei jeder Gelegenheit viel Freude.

Das Gemeinschaftsgefühl steht beim Singen im Vordergrund

Neben ihm singen 23 weitere Eppisburger im Chor, darunter auch Johann Mayr. Er ist seit fast 60 Jahren ebenfalls aktiver Sänger und hat die gleiche Begeisterung wie Munz. Auch Mayr hat eine Bassstimme. Ursprünglich kommt er aus Binswangen, erzählt der 83-Jährige. Dort habe er schon mit fünf das erste Mal im Chor mitgewirkt. Da auch sein Vater und Cousin viel gesungen hätten, habe das für ihn auf der Hand gelegen. Als sein Nachbar ihn damals darauf ansprach, ob er nicht in den Eppisburger Männerchor kommen wolle, zögerte er nicht lange.

Schnell wurde in seiner Familie klar, dass die Probe am Freitag einen fester Bestandteil in Mayrs Leben hat und nicht ausfallen durfte. „Meine Kinder wussten, dass sie am Freitag nichts mit mir machen konnten, weil ich zum Singen ging“, sagt er und muss lächeln. Am besten gefallen ihm am Chor das Gemeinschaftsgefühl und die ausgelassene Stimmung. Als er noch fest in seinem Beruf eingespannt gewesen sei, habe er das Singen als Ausgleich zum Alltagsstress gebraucht, erzählt er. Wo Mayr auftritt und welche Noten er singt, stehen für ihn nicht im Vordergrund. Er sagt: „Singen macht immer Spaß und ein schöner Text kann innerlich Halt geben.“

Der Eppisburger Männerchor "Sängerlust" feiert sein Jubiläum

Ihren Spaß, aber auch ihr Können zeigen Robert Munz und Johann Mayr nicht nur in den Proben, sondern auch bei zahlreichen Konzerten. Ein besonderes steht am morgigen Samstag, 4. Mai an. Denn der Eppisburger Verein „Sängerlust“ feiert sein 100-jähriges Bestehen. Mit den Sängerfreunden aus Aislingen wird um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus Eppisburg der Abend eröffnet. Anschließend begleitet ein Musikzug in die Vereinshalle.

