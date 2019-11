12:00 Uhr

Wie die Caritas seit 20 Jahren Menschen aus der Schuldenfalle hilft

Die Caritas berät von Insolvenz betroffene Bürger. Im Mittelpunkt steht die außergerichtliche Einigung.

Seit nunmehr 20 Jahren berät der Caritasverband für den Landkreis Dillingen überschuldete Privatpersonen, die in die Insolvenz geraten. Die Berater helfen vor allem dabei, eine außergerichtliche Einigung zwischen Schuldner und Gläubiger zu erzielen. Im Caritasverband Dillingen wurden in den letzten zwanzig Jahren über 1300 Insolvenzfälle bearbeitet. Für die Qualität der Beratung hat der Caritasverband Dillingen schon im Dezember 1998 von der Regierung von Schwaben das Merkmal „anerkannte Insolvenzberatungsstelle“ erhalten.

Zum 1. Januar 1999 war ein neues Insolvenzrecht in Kraft getreten und hatte die zuvor bestehende Konkursordnung abgelöst. Ganz neu im deutschen Recht war dabei, dass dem „redlichen Schuldner“ durch Gerichtsbeschluss Schulden erlassen werden, wenn er sich für sieben Jahre „wohl verhalten“ werden würde - für die Gläubiger keine so schöne Aussicht, für die in Überschuldung geratenen Menschen aber eine lang ersehnte Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Neuanfang.

Die Schuldnerberatung gab es bei der Caritas schon 1993

Von Beginn an stand die „außergerichtliche Einigung“ im Mittelpunkt: Zwischen Schuldner und Gläubiger sollte eine einvernehmliche Regelung in Form eines Schuldenbereinigungsplans getroffen werden. Genau für diesen vorausgehenden außergerichtlichen Einigungsversuch ist die Schuldnerberatung / Insolvenzberatung zuständig.

Wenn der Plan seitens der Gläubiger nicht angenommen wird, kommt es zu einem Antrag beim Insolvenzgericht. Auch hier besteht im Einzelfall die Möglichkeit, einen Plan mit gerichtlicher Hilfe durchzusetzen. Wenn diese beiden Vorstufen nicht zu einer Einigung führen, kommt es zur Eröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens.

„Im Caritasverband Dillingen gab es schon seit Ende 1993 eine Schuldnerberatung, die damals von Peter Gastl als ehrenamtlichen Mitarbeiter und ausgebildeten Bankkaufmann geleistet wurde“, berichtet Stephan Borggreve, der seit 1995 als Geschäftsführer den Caritasverband im Landkreis Dillingen leitet. „Aber die zunehmende Zahl der Ratsuchenden mit Überschuldungsproblemen erforderte neue Wege.“ So übernahm Borggreve selbst 1995 hauptamtlich für viele Jahre die Schuldnerberatung, ergänzt von Franz Baumgartner als weiteren ehrenamtlichen Berater und seit 1996 unterstützt durch Brigitte Steiner als neu eingestellter Verwaltungskraft. Mit Beginn der Insolvenzordnung konnte der Sozialarbeiter Ulrich Keuch dann maßgeblich mit dem neuen rechtlichen Instrument in der Schuldnerberatung den vielen Ratsuchenden weiterhelfen.

2019 wurde die Personalsituation bei der Insolvenzberatung verbessert

„Endlich haben überschuldete Menschen wieder die Chance, von der teilweise lebenslangen Last der Schulden befreit zu werden“, so Keuch, „denn wenn jemand keine Perspektive mehr für sich sieht, ist die Motivation sehr gering, das eigene Leben wieder wirtschaftlich und persönlich in den Griff zu bekommen. Nicht umsonst sprach man damals von einem lebenslangen Schuldenturm.“ Oft brechen Menschen mit Schulden die familiären und sozialen Beziehungen weg, Arbeitsplätze gehen verloren, gesundheitliche Probleme können folgen. „Menschen können viele Krisen und Probleme im Leben bestehen, aber eine Aussicht, ein Ziel, ist dabei von essenzieller Bedeutung“, weiß Keuch aus langjähriger Erfahrung.

Auch für die Gläubiger bietet das Insolvenzverfahren Vorteile. Zudem kommen bei bereits bestehenden Lohnpfändungen durch ein Insolvenzverfahren endlich auch nachrangige Gläubiger zum Zuge.

Im Caritasverband Dillingen konnten in den vergangenen 20 Jahren die meisten Insolvenzfälle mit Hilfe des Insolvenzgerichts in Nördlingen eine Entschuldung nach der langjährigen Wohlverhaltensphase erreichen. 2019 verbesserte der Freistaat Bayern die Finanzierung der Insolvenzberatung, berichtet der erste Vorsitzende des Caritasverbandes, Stephan Wolk. „Damit konnten wir ab diesem Jahr zusätzlich Kathrin Broda als weitere Beraterin einsetzen.“ Die verbesserte Personalausstattung komme dabei den ratsuchenden Menschen zugute und verkürze unter anderem die teilweise langen Wartezeiten. (pm)

