Wie die Seniorengemeinschaft in Dillingen aussehen soll

Plus Initiator Gerhard Brecht präsentiert im Dillinger Stadtrat sein Konzept für eine Seniorengemeinschaft. Ältere Mitbürger sollen so möglichst lang selbstbestimmt zu Hause wohnen können. Vor der Vereinsgründung gibt es eine Neuerung.

Das Alter der Zuhörer in der Dillinger Stadtratssitzung stand am Montagabend in einem Kontrast zum Thema der Debatte. Denn Achtklässler des Augsburger Peutinger-Gymnasiums, die im Bliensbacher Schullandheim eine Demokratie-Lehrwoche mit dem Titel „Partizipation und Kommunalpolitik“ verbringen, erhielten im Sparkassensaal Einblicke in die neue Seniorengemeinschaft, die in wenigen Wochen gegründet werden soll. Der Hausener Ruheständler und Ex-Manager Gerhard Brecht schaffte es aber ganz offensichtlich, die jüngeren Hörer für eine Sache zu interessieren, die für sie jetzt noch keine Relevanz haben dürfte. Die Gymnasiasten verfolgten den Vortrag jedenfalls konzentriert. Brecht zeigte anhand der demografischen Entwicklung auf, wie ernst das Thema für die Kreisstadt (und vermutlich alle Kommunen in Deutschland) ist. Im Jahr 2030 wird demnach jeder Dillinger über 65 Jahre alt sein.

Die Seniorengemeinschaft in Dillingen und Lauingen soll ältere Menschen unterstützen

Diesen Wandel will die Seniorengemeinschaft mit einem Angebot begleiten, das es so in Dillingen und Lauingen noch nicht gebe, wie Brecht betonte. Die Bedürfnisse der Generation 65 plus hätten sich grundlegend verändert. Ein zentrales Anliegen der Senioren sei es, im Alter ein selbstbestimmtes Leben führen zu können – mit dem Verbleib zu Hause in den eigenen vier Wänden. Die neue Seniorengemeinschaft soll Menschen ab 65 dabei in verschiedensten Bereichen unterstützen – von Fahrdiensten über das Einkaufen bis zum Essen und handwerklichen Hilfen. Der Verein werde sich dabei in Absprache mit der Kreishandwerkerschaft an Hausmeistertätigkeiten orientieren, erläuterte Brecht und nannte als Beispiel das Auswechseln einer defekten Glühbirne. Wer eine Leistung braucht, zahlt zehn Euro pro Stunde. Sieben Euro gehen an den Helfer, drei Euro an die Seniorengemeinschaft für die Organisation und Verwaltung. Mitglieder, die eine Leistung erbringen, können sich das Geld auszahlen lassen oder sich den Betrag auf einem Konto für Zeiten gutschreiben lassen, in denen sie selbst auf fremde Hilfe angewiesen sein werden. Senioren können sich so maximal 2400 Euro im Jahr hinzuverdienen, informierte Brecht.

Was neu ist: Die Seniorengemeinschaft wird nun in Dillingen und Lauingen starten – und nicht, wie anfangs geplant, nur in der Kreisstadt. 14 Menschen engagieren sich derzeit für das Projekt, sechs Arbeitskreise kümmern sich um verschiedene Themen. Der Verein soll Ende März gegründet werden, kündigte Brecht an. Das Büro wird im Pfarrhaus von St. Ulrich in Dillingen eingerichtet. Nach dem ersten Bericht in unserer Zeitung sei die Nachfrage sehr groß gewesen, sagte der Initiator. Alleine aus Lauingen habe er eine Liste mit etwa 70 Interessierten, die Mitglied werden wollen. Er erwarte in diesem Jahr rund 100 Mitglieder, Ende des zweiten Jahres sollen es 200 sein, und am Jahresende 2022 rund 300, sagte Brecht. Die Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen, von der der Hausener viele Anregungen erhalten hat, habe sieben Jahre nach der Gründung etwa 370 Mitglieder. Der Mitgliedsbeitrag soll bei 35 Euro im Jahr liegen. Vom Bayerischen Sozialministerium werde es in den ersten fünf Jahren eine Anschubfinanzierung geben. Die Stadt Dillingen bezuschusst das Projekt ebenfalls. Ebenso soll sich Lauingen an der Finanzierung beteiligen.

Balletshofer will noch mehr Kommunen an das Projekt anschließen

In der Debatte gab es uneingeschränkte Zustimmung. Oberbürgermeister Frank Kunz ( CSU) dankte Brecht „für dieses großartige Engagement“. Das Angebot der Seniorengemeinschaft sei eine sinnvolle Ergänzung zum dem, was es in Dillingen bereits gibt. Seniorenreferentin Erika Schweizer (CSU) sagte, sie wünsche sich, dass viele Dillinger dieses Angebot in Anspruch nehmen. Das Projekt und Brechts Einsatz würdigten auch Dritter Bürgermeister Peter Graf (CSU), Thomas Demel, Rainer Schindler (beide FW), Josef Kreuzer, Franz Graf (beide Umland) und Walter Fuchsluger (SPD) „Das wird ein Knaller werden“, sagte Fuchsluger. Er habe bei sehr vielen Gesprächen mitbekommen, wie sehr diese Hilfsangebote gebraucht werden. Hermann Balletshofer (Umland) regte an, neben Lauingen auch noch weitere Kommunen an die Seniorengemeinschaft anzubinden. Kunz hielt es für richtig, die interkommunale Zusammenarbeit in diesem Bereich zu suchen. Jetzt, so Kunz, soll der neue Verein aber erst einmal gegründet werden. So sah es auch Brecht. „Nach einem Jahr können wir dann diskutieren, ob wir einen Schritt weitergehen“, meinte der Initiator.

Am Ende fassten die Dillinger Stadträte einen einstimmigen Beschluss. Die Seniorengemeinschaft erhält jährlich einen Zuschuss von 20000 Euro – und das für die nächsten fünf Jahre, wie Kunz betonte. Den Beschluss wertete er als „klares Votum für die Seniorengemeinschaft“ und einen weiteren Mosaikstein bei der Familienfreundlichkeit der Stadt Dillingen.

Ruhestandsbeamtin Jutta Libicher, die wie Gisela Otto unter den Zuhörern weilte, sprach von einem „tollen Konzept“. Beide waren sich in einem einig: Jetzt müssten die Dillinger und Lauinger sich trauen, dieses neue Angebot auch anzunehmen.

